В боях под Бахмутом погиб артист балета Киевского академического театра оперетты Вадим Хлупьянец

Вадиму Хлупьянцу было всего 26 лет.

В боях под Бахмутом погиб артист балета Киевского национального академического театра оперетты Вадим Хлупьянец.

Об этом сообщили на странице театра в Facebook.

Вадиму Хлупьянцу было всего 26 лет.

"Вечная память погибшему! Страшное известие всколыхнуло коллектив Национальной оперетты Украины. В боях за Украину погиб 26-летний артист балета Вадим Хлупьянец. Коллектив театра выражает искренние соболезнования семье Защитника", — говорится в сообщении.

Артист – родом из Донецка.

Фото: Национальная оперетта Украины

Напомним, в конце февраля погиб артист балета Национальной оперы Украины Артем Дацишин. 26 февраля артиста обстреляли русские военные. Он был ранен, ушел из жизни в больнице.

12 сентября в бою под Майорском героически погиб солист Национальной оперы, заслуженный артист Украины Александр Шаповал.

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