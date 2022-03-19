В боях на Николаевском направлении убито более 200 мобилизованных из ДНР, которых РФ бросила на пушечное мясо – Генштаб

В боях на Николаевском направлении убито более 200 мобилизованных из ДНР, которых РФ бросила на пушечное мясо – Генштаб

Остальные мобилизованные деморализованы и отказываются участвовать в боевых действиях.

За двое суток на Николаевском направлении подразделения, укомплектованные РФ мобилизованными из ДНР, понесли большие потери. По данным Генштаба ВСУ, в боях погибли более 200 человек, другие отказывают барты участие в боевых действиях.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ 19 марта.

"В течение последних дней на Николаевском направлении вражеские подразделения, которые были укомплектованы за счет мобилизации на временно оккупированной территории Донецкой области, понесли существенные потери", — говорится в сообщении.

Отмечается, за двое суток боев безвозвратные потери противника составили более 200 человек, остальные деморализованы и отказываются участвовать в боевых действиях. Мобилизированные обвиняют российское командование в использовании их для "разведки боем", чтобы выявить позиции ВС Украины.

Читайте также: