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В боях на Николаевском направлении убито более 200 мобилизованных из ДНР, которых РФ бросила на пушечное мясо – Генштаб

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В боях на Николаевском направлении убито более 200 мобилизованных из ДНР, которых РФ бросила на пушечное мясо – Генштаб

Facebook/Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Остальные мобилизованные деморализованы и отказываются участвовать в боевых действиях.

За двое суток на Николаевском направлении подразделения, укомплектованные РФ мобилизованными из ДНР, понесли большие потери. По данным Генштаба ВСУ, в боях погибли более 200 человек, другие отказывают барты участие в боевых действиях.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ 19 марта.

"В течение последних дней на Николаевском направлении вражеские подразделения, которые были укомплектованы за счет мобилизации на временно оккупированной территории Донецкой области, понесли существенные потери", — говорится в сообщении.

Отмечается, за двое суток боев безвозвратные потери противника составили более 200 человек, остальные деморализованы и отказываются участвовать в боевых действиях. Мобилизированные обвиняют российское командование в использовании их для "разведки боем", чтобы выявить позиции ВС Украины.

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