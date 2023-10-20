В Ботсаду в Киеве неизвестные напали с ножом на военного: подробности от полиции

Предварительно установлено, что военнослужащий шел по ботаническому саду, на него напали неизвестные и нанесли три ножевых ранения.

В центре Киева неизвестные совершили нападение на военного. Инцидент произошел вечером 19 октября.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киева.

"В среду, около 22:00, в дежурную часть Шевченковского управления полиции поступило сообщение от врачей о том, что на улице Назаровской обнаружен военнослужащий с ножевым ранением. Медики немедленно госпитализировали пострадавшего. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа", — говорится в сообщении.

Правоохранители провели осмотр места происшествия. Предварительно установлено, что мужчина шел по территории ботанического сада, где на него напали неизвестные и нанесли три ножевых ранения.

Для раскрытия преступления к розыску причастных задействованы сотрудники уголовного розыска, следователи и участковые офицеры полиции. Правоохранители проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, пересматривают записи с уличных камер видеонаблюдения и опрашивают вероятных свидетелей.

Следственный отдел Шевченковского управления полиции начал уголовное производство по ч. 1 ст. 121 – умышленное тяжкое телесное повреждение Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

"Если вы стали свидетелем этого уголовного правонарушения, позвоните на спецлинию 102 или в дежурную часть Шевченковского управления полиции по номеру (044) 486-03-06", — просят в полиции.

Напомним, в Голосеевском районе Киева мужчина после ссоры с женой разгромил киоск.

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