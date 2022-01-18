В ботаническом саду Киева посреди зимы расцвели цветы (фото)

В ботаническом саду Киева посреди зимы расцвели цветы (фото)

Пик цветения этих растений начнется в феврале.

В Киеве в Национальном ботаническом саду имени Николая Гришко посреди зимы расцвели азалии и камелии.

Об этом 18 января сообщил УНИАН.

По словам работников ботсада, пик цветения этих растений начнется в феврале. В экспозиции представлено всего 30 сортов азалии и 15 сортов камелии. Киевская коллекция цветов занимает второе место в Европе.

Основу экспозиции составляют сорта азалии индийской, аналогов которой нет в других ботанических садах Украины. Время цветения азалий в ботсаду выпадает на январь-март.

Напомним, что в Минске на вручении премии "За духовное возрождение" Александр Лукашенко 11 января вручил букет мужчине без рук.

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