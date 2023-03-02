В Бородянке на Киевщине нашли новое захоронение убитых россиянами гражданских

В городе Бородянка Киевской области нашли новое захоронение жертв российской оккупации. В одной могиле обнаружили тела трех убитых мужчин.

Об этом на брифинге сообщил руководитель полиции Киевщины Андрей Небитов.

Известно, что захоронение сделал местный житель во время оккупации, примерно 8 марта 2022 года. Он вместе с товарищем находил тела местных жителей, которые были расстреляны оккупантами, и имел возможность сделать временное захоронение.

"Когда уже россияне сделали такой режим, что невозможно было передвигаться по городу, он выехал на более безопасную территорию и только сейчас вернулся и сообщил Национальной полиции о том, что во время оккупации совершил такое захоронение", — пояснил Небитов.

Один из убитых мужчин – 50-летний местный житель. Россияне расстреляли его в машине, после чего она сгорела. Личности двух других погибших пока не установлены. Их, вероятно, застрелили в голову.

Фото: Евгений Спирин

У одного мужчины нашли в кармане карандаш, у другого – расческу и другие вещи. По ним правоохранители надеются установить личности погибших. Тела эксгумировали и отправят на экспертизы.

Всего в Киевской области нашли 1 373 погибших, 279 человек считаются пропавшими без вести. Из них 68 – жители Немишаевской, Бородянской и Песковской общин. До сих пор не идентифицировано 127 тел, найденных в области. Из 1373 погибших около 700 были убиты из огнестрельного оружия. Причина смерти еще 350 человек - минно-взрывные ранения.

Фото: Евгений Спирин

Напомним, для Киева подготовили специальный план действий в случае повторной попытки оккупантов захватить город. Сейчас продолжаются учения по защите столицы.

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