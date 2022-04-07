В Бородянке Киевской области спасатели вторые сутки разбирают завалы (фото)

Для этого к спасательной операцию привлекли 109 человек.

В Бородянке Киевской области спасатели вторые сутки разбирают завалы после обстрела российскими оккупантами.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

В настоящее время чрезвычайники разбирают завалы и разыскивают людей, которые еще могут быть живы. Для этого к спасательной операции привлекли 109 человек личного состава и 18 единиц техники.

“Бойцы ГСЧС, при разборе завалов, собирают документы, иконы и другие ценные вещи, чтобы передать их правоохранителям. Есть надежда, что найдутся их владельцы. Сейчас работы продолжаются”, — подчеркнули в пресс-службе ГСЧС Украины.

ГСЧС Украины

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