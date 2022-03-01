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В Бородянке Киевской области российские ракеты разрушили две многоэтажки (видео)

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В Бородянке Киевской области российские ракеты разрушили две многоэтажки (видео)

Фото из открытых источников

На видео запечатлены масштабные разрушения и огонь.

Российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по городу Бородянка Киевской области. В результате разрушены два многоэтажных дома.

Об этом сообщил представитель Киевского областного совета Ярослав Добрянский.

"Киевщина. Бородянка. 30 минут назад. Выпущены "русским миром" ракеты из самолетов. Пяти- и девятиэтажные дома разрушены", — написал Добрянский.

Киевщина. Бородянка. 30 минут назад. Выпущены русским мерой ракеты из самолетов. Пяти и девяти этажные дома разрушены!

Опубликовано Ярославом Добрянским Вторник, 1 марта 2022 г.

Заметим, что фото пользователей сети свидетельствуют о более масштабных разрушениях в Бородянке в результате вражеских ударов.

Russian “peace” in my town #borodianka #бородянка

Опубликовано Ольгой МатвийчукВторник, 1 марта 2022 г.

Пост для тех, кто верит в "Их там нет" и "Они не стреляют по мирному населению" #Бородянка

Опубликовано Lina BondarВторник, 1 марта 2022 г.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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