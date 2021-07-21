В "Борисполе" задержали двух наркокурьеров, один из которых "прятал" кокаин в желудке (фото)

В "Борисполе" задержали двух наркокурьеров, один из которых "прятал" кокаин в желудке (фото)

Задержанные являются иностранными гражданами.

В международном аэропорту "Борисполь" разоблачили мужчин, которые завозили в Украину кокаин из одной из стран Латинской Америки. Один из задержанных пытался перевезти через границу более 1 кг кокаина в желудочно-кишечном тракте.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Всего правоохранители обнаружили 2 кг кокаина. Один из злоумышленников перевозил наркотики в личных вещах. Еще 1 кг кокаина обнаружили в желудочно-кишечном тракте другого злоумышленника. Таким образом он пытался перевезти наркотик через границу.

Предварительно известно, что канал поставки наркотиков организовали участники международной преступной группировки. В рамках уголовного производства по ст. 305 (контрабанда наркотических средств) УКУ.

Оба наркокурьеров являются иностранцами. Он сообщили о подозрении. Продолжаются следственные действия для установления причастности к правонарушению других лиц.

Напомним, в Харьковской области таможенники остановили мужчину, который пытался провезти наркотики. Он спрятал их в своей бороде.

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