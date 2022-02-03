В Борисполе водитель на Nissan Juke влетел в электроопору и снес забор частного дома: фото

В Борисполе водитель на Nissan Juke влетел в электроопору и снес забор частного дома: фото

Пассажирку указанного авто госпитализировали в больницу.

В Борисполе в Киевской области водитель на Nissan Juke влетел в электроопору и снес забор частного дома. Пассажирку автомобиля забрала скорая.

ДТП произошло 3 февраля, около часу ночи, по улице Покровская в Борисполе, в направлении улицы Киевский Путь.

Об этом сообщает патрульная полиция в Киевской области.

"Предварительно: водитель автомобиля Nissan Juke не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и совершил наезд на электроопору, после чего снес забор придомовой территории. Пассажирку указанного авто госпитализировали в больницу", — говорится в сообщении.

Следователи устанавливают все обстоятельства ДТП.

"На дорогах гололедица. Неукоснительно соблюдайте ПДД, выбирайте безопасную скорость, не совершайте резких маневров, будьте внимательны за рулем. Берегите себя", — просит патрульная полиция.

Напомним, в Киеве на Осокорках водитель кроссовера Toyota заехал в Днепр.

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