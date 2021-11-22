В "Борисполе" поймали 25 человек с поддельными COVID-сертификатами: им грозит тюрьма

В "Борисполе" поймали 25 человек с поддельными COVID-сертификатами: им грозит тюрьма

Каждый случай рассмотрят отдельно и накажут нарушителей.

В аэропорту "Борисполь" полицейские за три дня поймали 25 человек с поддельными сертификатами о вакцинации от коронавируса.

Об этом 21 ноября сообщила пресс-служба Национальной полиции Киевской области.

По данному факту полиция открыла уголовные производства по статье 358 Уголовного кодекса Украины – подделка и использование поддельных документов. Каждый случай рассмотрят отдельно и дадут им соответствующую правовую квалификацию.

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Санкции статьи предусматривают штраф до тысячи не облагаемых минимумов доходов граждан или арест сроком до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 2 лет.

Напомним, что двум врачам в Украине, которые подделывали COVID-сертификаты, суд вынес приговоры — один врач приговорен к 2 годам лишения свободы с испытательным сроком, другой — оштрафован и временно лишен права заниматься меддеятельностью. Наказаны и те, кто покупал такие документы.

Записаться на вакцинацию от COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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