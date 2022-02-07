В "Борисполе" пассажир хотел вылететь в Амстердам с купленным за $4 тысячи паспортом

В "Борисполе" пассажир хотел вылететь в Амстердам с купленным за $4 тысячи паспортом

Иностранцу запретили въезд на территорию Украины сроком на три года и привлекли к административной ответственности.

В аэропорту Борисполь пограничники обнаружили полностью поддельный паспорт гражданина Израиля.

Гражданин Узбекистана, прибывший из Анкары и направлявшийся на рейс в Амстердам, на проверку пограничникам предоставил паспорт гражданина Израиля.

Об этом говорится на странице контрольно-пропускного пункта "Киев" в Facebook

Как установили охранники границы, документ содержал признаки полного подлога.

Мужчина рассказал, что подделку приобрел в Стамбуле за 4 тысячи долларов США.

Иностранцу запретили въезд на территорию Украины сроком на три года и привлекли к административной ответственности.

Напомним, таможенники аэропорта "Борисполь" обнаружили в багаже одного из пассажиров живых соколов.

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