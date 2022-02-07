В "Борисполе" пассажир хотел вылететь в Амстердам с купленным за $4 тысячи паспортом

Иностранцу запретили въезд на территорию Украины сроком на три года и привлекли к административной ответственности.
В аэропорту Борисполь пограничники обнаружили полностью поддельный паспорт гражданина Израиля.
Гражданин Узбекистана, прибывший из Анкары и направлявшийся на рейс в Амстердам, на проверку пограничникам предоставил паспорт гражданина Израиля.
Об этом говорится на странице контрольно-пропускного пункта "Киев" в Facebook
Как установили охранники границы, документ содержал признаки полного подлога.
Мужчина рассказал, что подделку приобрел в Стамбуле за 4 тысячи долларов США.
Иностранцу запретили въезд на территорию Украины сроком на три года и привлекли к административной ответственности.
Напомним, таможенники аэропорта "Борисполь" обнаружили в багаже одного из пассажиров живых соколов.
Читайте также: