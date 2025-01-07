В Борисполе мужчина прямо на улице отобрал у мальчика велосипед и скрылся: фото

За угон велосипеда у ребенка 34-летний мужчина может провести 10 лет за решеткой.

В Борисполе на Киевщине мужчина прямо на улице отобрал у мальчика велосипед и скрылся.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

"На днях в полицию обратилась 35-летняя женщина с сообщением о том, что у ее сына в городе Борисполь неизвестный открыто отобрал стоящий у ребенка велосипед. Работники полиции оперативно разыскали и задержали злоумышленника. Следователи сообщили 34-летнему местному жителю о подозрении по факту грабежа, совершенного в условиях военного положения (ч. 4 ст.186 Уголовного кодекса Украины)", – говорится в сообщении.

34-летний житель Борисполя может провести за решеткой 10 лет за ограбление ребенка / Фото: Полиция Киевской области

В настоящее время злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Бориспольские полицейские вернули мальчику угнанный велосипед.

Напомним, в Киеве 20-летний парень похитил с карточки несовершеннолетнего сироты все средства.

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