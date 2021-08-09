В "Борисполе" можно вакцинироваться от коронавируса: кто может привиться

В "Борисполе" можно вакцинироваться от коронавируса: кто может привиться

Пункт вакцинации обустроили в терминале D.

В международном аэропорту "Борисполь" с 9 августа заработал пункт вакцинации, где можно получить прививку от COVID-19.

Информация об этом появилась на странице аэропорта в Facebook.

Отмечается, что получить прививку могут украинцы. Кроме того, лица, имеющие вид на жительство в Украине, удостоверение личности или беженца, требует дополнительной защиты. Для этого необходимо иметь паспорт, идентификационный код и мобильный телефон.

Пункт вакцинации обустроили в терминале D. Он будет работать ежедневно — с 9:00 до 15:00. Прививаться можно бесплатно в порядке живой очереди. Все желающие могут получить дозу вакцины препаратами CoronoVac (Sinovac) или Pfizer.

Как сообщалось, в Международном аэропорту "Львов" имени Даниила Галицкого с 6 августа начал действовать пункт массовой вакцинации от коронавируса. Там будут прививать лиц, которые имюи билеты на самолет: людей, которые прилетают во Львов и улетают в другие города. Пассажиров будут прививают вакцинами Pfizer и CoronaVac.

В Украине увеличили количество пунктов, где можно сделать прививку от коронавируса

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