В "Борисполе" можно вакцинироваться от коронавируса: кто может привиться

Пункт вакцинации обустроили в терминале D.
В международном аэропорту "Борисполь" с 9 августа заработал пункт вакцинации, где можно получить прививку от COVID-19.
Информация об этом появилась на странице аэропорта в Facebook.
Отмечается, что получить прививку могут украинцы. Кроме того, лица, имеющие вид на жительство в Украине, удостоверение личности или беженца, требует дополнительной защиты. Для этого необходимо иметь паспорт, идентификационный код и мобильный телефон.
Пункт вакцинации обустроили в терминале D. Он будет работать ежедневно — с 9:00 до 15:00. Прививаться можно бесплатно в порядке живой очереди. Все желающие могут получить дозу вакцины препаратами CoronoVac (Sinovac) или Pfizer.
Как сообщалось, в Международном аэропорту "Львов" имени Даниила Галицкого с 6 августа начал действовать пункт массовой вакцинации от коронавируса. Там будут прививать лиц, которые имюи билеты на самолет: людей, которые прилетают во Львов и улетают в другие города. Пассажиров будут прививают вакцинами Pfizer и CoronaVac.