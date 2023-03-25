В Борисполе двое молодчиков избили и ограбили 16-летнего парня: что известно (фото)

Выяснилось, что одному из нападавших 18 лет, а второму – только 17 лет.

В Борисполе на Киевщине 18-летний местный житель предложил знакомому 17-летнему парню совершить нападение с целью ограбления, на что тот согласился.

Поздним вечером на одной из улиц города молодчики догнали прохожего — 16-летнего парня и начали его избивать.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

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"Злоумышленники завладели мобильным телефоном и кейсом к беспроводным наушникам. Затем нападавшие требовали у потерпевшего пароли к телефону и банковскому приложению, в то же время угрожали убийством", — говорится в сообщении.

Правоохранители установили нападавших и изъяли похищенные вещи.

Фото: Полиция Киевской области

В настоящее время фигуранты задержаны и помещены в изолятор временного содержания.

По факту разбоя, совершенного организованной группой в условиях военного положения, и вовлечения несовершеннолетнего в противоправную деятельность, следователи сообщили 18-летнему злоумышленнику о подозрении [ч. 4 ст. 187, ч. 1 ст. 304 УК]. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

В свою очередь, несовершеннолетний понесет ответственность за совершение разбойного нападения [ч. 4 ст. 187 УК].

Молодчикам грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Киевской области женщина отравила своего бывшего партнера, от которого 20 лет назад забеременела. Пострадали и женщины, среди которых была жена другого супруга, с которым подозреваемая также встречалась в прошлом.

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