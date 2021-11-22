В Борисполе 20-летний пьяный парень на BMW устроил аварию: фото

Молодой человек согласился пройти осмотр на опьянение, результат — 1,76 промилле, что почти в девять раз превышает допустимую норму.

В Борисполе 20-летний пьяный парень на BMW устроил аварию.

В субботу около 22 часов бориспольские патрульные получили вызов на улицу Европейскую. Сообщалось, что там произошло ДТП.

Об этом сообщает Патрульная полиция Киевской области.

"На месте происшествия инспекторы установили: 20-летний водитель BMW не предоставил преимущество в движении автомобилю Mazda, что привело к столкновению транспортных средств", — говорится в сообщении.

В ходе проверки документов патрульные обнаружили у водителя BMW явные признаки алкогольного опьянения, а также он предоставил водительское удостоверение, срок действия которого истек.

Парень согласился пройти осмотр на состояние опьянения. Результат — 1,76 промилле, что почти в девять раз превышает допустимую норму.

Патрульные составили на водителя протоколы по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП), ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии опьянения) и вынесли постановление по ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления им) КУоАП.

Справка: Допустимое содержание алкоголя в крови человека, управляющего транспортным средством – 0,2 промилле. Для понимания, 1‰ – это тысячная доля чего-либо, то есть промилле – это как процент, только в 10 раз меньше (т.е. 1% – это 10‰).

Напомним, пьяный водитель Dacia Logan спровоцировал аварию по ул. Березняковской в Киеве. Его машина вылетела с близлежащей улицы и протаранила Volkswagen. Водителя Volkswagen забрали в больницу.

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