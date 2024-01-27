В больнице умер раненый на стадионе "Локомотив" во время ракетных обстрелов Киева: что о нем известно

Погиб один из пострадавших, Михаил Донской, находившийся в тяжелом состоянии, в коме.

В больнице умер раненый на стадионе "Локомотив" во время ракетных обстрелов Киева.

Сообщение о смерти Михаила Донского опубликовал коллектив ФСК "Локомотив" в Facebook.

ФСК "Локомотив" рассказал о том, что 26 января вечером получил трагическое известие.

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"В результате террористического российского ракетного удара по "Локомотиву" 23 января, к сожалению, погиб один из пострадавших, Михаил Донской, находившийся в тяжелом состоянии, в коме", — сообщили о мужчине, который получил смертельные ранения.

Знакомые Михаила рассказали, что он был бывшим спортсменом по пауэрлифтингу.

Как оказалось, он вместе с семьей был постоянным посетителем "Локомотива" и любителем футбола.

"Россия продолжает цинично уносить жизнь мирных украинцев, гражданских людей на глазах у всего мира", — говорится в сообщении спорткомплекса.

Напомним, 23 января Россия атаковала Киев ракетами. В результате вражеского обстрела столицы одна женщина погибла, один мужчина находился в состоянии клинической смерти, еще 21 человек получил ранения.

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