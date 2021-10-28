В больнице под Киевом мужчина достал пистолет и угрожал медикам расправой: видео

В больнице под Киевом мужчина достал пистолет и угрожал медикам расправой: видео

Этот же подвыпивший мужчина ранее бегал по городу и угрожал оружием водителям, чтобы те доставили в больницу его жену.

В больнице под Киевом мужчина достал пистолет и угрожал медикам расправой.

Чрезвычайное происшествие произошло в Василькове.

Об этом сообщила полиция Киевской области и обнародовала видео.

"В Васильковской больнице 36-летний дерзкий вытащил из сумки пневматический пистолет и наставил на врача. Как оказалось, незадолго до этого инцидента, этот же подвыпивший мужчина бегал по городу и угрожал оружием уже водителям, чтобы те доставили в больницу его жену", — говорится в. сообщении полиции.

Правоохранители оперативно прибыли на место происшествия, задержали мужчину и изъяли оружие, которое злоумышленник еще и пытался тщательно скрыть.

Напомним, в Харьковской области пьяный мужчина напал на бригаду скорой.

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