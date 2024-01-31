В ближайшие дни под Киевом будет громко: что известно

Звуки будут раздаваться как днем, так и ночью.
С 1 по 3 февраля в северо-западных окрестностях Киева (Бучанский р-н) будет громко. Там пройдут военные учения.
Об этом пишет КМВА.
"По плану, они будут продолжаться и днем, и ночью. Поэтому в эти дни, в любое время могут раздаваться громкие звуки. Сохраняйте спокойствие", — сообщили в администрации.
При этом жителей Киева и области призвали не пренебрегать сигналами воздушных тревог. В случае опасности следует находиться в укрытиях.
Ранее жителей пригорода Киева предупредили о звуках взрывов из — за ликвидации взрывоопасных предметов.
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