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В ближайшие часы в Киевской области ожидаются гроза и сильный ветер

Автор
Елена Вус
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В ближайшие часы в Киевской области ожидаются гроза и сильный ветер

УНИАН

В области ухудшатся погодные условия.

Синоптики предупредили, что во вторник, 3 августа, в Киевской области прогнозируется гроза и сильный ветер.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"В ближайший час с сохранением до конца дня 3 августа гроза, в отдельных районах шквалы 15-20 м/с", — говорится в сообщении.

Напомним:

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