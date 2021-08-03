В ближайшие часы в Киевской области ожидаются гроза и сильный ветер

В области ухудшатся погодные условия.
Синоптики предупредили, что во вторник, 3 августа, в Киевской области прогнозируется гроза и сильный ветер.
Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
"В ближайший час с сохранением до конца дня 3 августа гроза, в отдельных районах шквалы 15-20 м/с", — говорится в сообщении.
Напомним:
- Народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует в этом году довольно жаркое лето, но с дождями и грозами.
- Ранее народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз на последний месяц лета 2021 года.