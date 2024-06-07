В ближайшее время ситуация со светом в Киеве и области изменится — нардеп

Киев и область ожидают улучшения ситуации с электроснабжением в ближайшее время.

В ближайшее время улучшится ситуация с поставкой электроэнергии в Киеве и Киевской области.

Об этом рассказал народный депутат Украины, первый заместитель председателя Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко в эфире КИЕВ24.

Кучеренко отметил, что распределение совокупного объема электроэнергии происходило несправедливо, и в первую очередь от этого страдали Киев и Киевская область. За последние 10 дней стало очевидным, что ситуация в столице и области аномальна, ведь отключения электроэнергии продолжались по 15-18 часов в сутки.

"У нас буквально в ближайшее время значительно улучшится ситуация со снабжением электроэнергии и в городе, и в области. И это плюс. Потому что очевидным стало то, что несправедливо делится этот совокупный объем электроэнергии, и в первую очередь страдал Киев и Киевская область", — сказал Кучеренко.

Народный депутат подчеркнул, что такие долгосрочные отключения электроэнергии в Киеве и области недопустимы, и эта проблема нуждалась в немедленном решении.

Напомним, в "Укрэнерго" сообщили, что в Украине заработает дополнительный блок на АЭС в ночь на 8 июня. Это ненадолго улучшит ситуацию в энергосистеме. Впрочем, графики отключений не исчезнут, но станут мягче.

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