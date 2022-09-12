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В Белой Церкви задержан киллер из Чечни: фото, видео

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© facebook/Андрей Небытов
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Гражданин РФ подозревается в причастности к убийству 52-летнего грузинского магната Николоза Давиташвили.

В Белой Церкви Киевской области полицейские задержали участника группы киллеров, длительное время находившегося в международном розыске.

39-летний уроженец Чеченской Республики, гражданин Российской Федерации, подозревается в причастности к убийству 52-летнего грузинского магната Николоза Давиташвили.

Об этом сообщил руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов.

"Бизнесмен исчез 26 ноября 2019 года в центре Киева, а позже его труп с огнестрельными ранениями обнаружили в колодце", — отметил он.

Главный полицейский Киевской области добавил, что хладнокровное убийство было совершено из корыстных мотивов и по предварительному сговору группой лиц. Убийцы стреляли несколько раз в грудь и шею потерпевшему.

 

Опубликовано Андреем Небитовым Понедельник, 12 сентября 2022 г.

"Спасибо сотрудникам криминальной полиции Киевщины и бойцам КОРД за блестящую спецоперацию. Задержанному грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы", — сообщил Андрей Небитов.

Напомним, остатки по меньшей мере двух убитых российскими оккупантами местных жителей обнаружили в одном из гаражей Бучи на Киевщине.

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