В Белой Церкви задержан киллер из Чечни: фото, видео

Гражданин РФ подозревается в причастности к убийству 52-летнего грузинского магната Николоза Давиташвили.
В Белой Церкви Киевской области полицейские задержали участника группы киллеров, длительное время находившегося в международном розыске.
39-летний уроженец Чеченской Республики, гражданин Российской Федерации, подозревается в причастности к убийству 52-летнего грузинского магната Николоза Давиташвили.
Об этом сообщил руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов.
"Бизнесмен исчез 26 ноября 2019 года в центре Киева, а позже его труп с огнестрельными ранениями обнаружили в колодце", — отметил он.
Главный полицейский Киевской области добавил, что хладнокровное убийство было совершено из корыстных мотивов и по предварительному сговору группой лиц. Убийцы стреляли несколько раз в грудь и шею потерпевшему.
Опубликовано Андреем Небитовым Понедельник, 12 сентября 2022 г.
"Спасибо сотрудникам криминальной полиции Киевщины и бойцам КОРД за блестящую спецоперацию. Задержанному грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы", — сообщил Андрей Небитов.
Напомним, остатки по меньшей мере двух убитых российскими оккупантами местных жителей обнаружили в одном из гаражей Бучи на Киевщине.
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