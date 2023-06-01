В Белой Церкви выпускник на инвалидной коляске не смог отпраздновать последний звонок из-за учительницы

По словам парня, последние полгода он мечтал отпраздновать последний звонок, однако классная руководитель даже не обратила внимания на то, что Артем приехал на праздничную линейку.
В Белой Церкви Киевской области 11-классник на инвалидной коляске не смог отпраздновать последний звонок из-за классного руководителя.
Об этом выпускник Белоцерковского опорного лицея-гимназии №20 Артем Батрак сообщил в Facebook.
Парень объяснил, что классная руководитель проигнорировала его и одноклассницу якобы из-за того, что они были на инвалидных колясках.
"Я учился в Белоцерковском опорном лицее номер 20. Моя классная руководительница Гончар Тамара Борисовна даже не обратила внимания на то, что я приехал! Не поставила меня к моему классу, не пригласила в школу! Полностью проигнорировала меня и мою одноклассницу Полину, которая также на инвалидной коляске! Будто мы не ее ученики, а просто дети с улицы! Еще и на инвалидных колясках", — написал Артем.
Парень добавил, что о своем последнем звонке мечтал полгода, представлял, как мама со всеми его одноклассниками заводит в школу на последний урок, как ему надевают ленту выпускника.
Выпускник рассказывает, что равнодушие классного руководителя его шокировало.
"Мне стало противно присутствовать на линейке! Моя мечта разбилась в один момент! Спасибо, родным что меня поддержали! Что не дали разрыдаться на линейке!", — подытожил парень.
ТСН.ua пытался получить комментарий руководства Белоцерковского опорного лицея-гимназии №20, однако ни один из телефонов, указанных на официальном сайте заведения, пока не отвечает.
Напомним, 12-летнего мальчика выгнали из школы из-за надписи на футболке.
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