В Белой Церкви выпускник на инвалидной коляске не смог отпраздновать последний звонок из-за учительницы

По словам парня, последние полгода он мечтал отпраздновать последний звонок, однако классная руководитель даже не обратила внимания на то, что Артем приехал на праздничную линейку.

В Белой Церкви Киевской области 11-классник на инвалидной коляске не смог отпраздновать последний звонок из-за классного руководителя.

Об этом выпускник Белоцерковского опорного лицея-гимназии №20 Артем Батрак сообщил в Facebook.

Парень объяснил, что классная руководитель проигнорировала его и одноклассницу якобы из-за того, что они были на инвалидных колясках.

"Я учился в Белоцерковском опорном лицее номер 20. Моя классная руководительница Гончар Тамара Борисовна даже не обратила внимания на то, что я приехал! Не поставила меня к моему классу, не пригласила в школу! Полностью проигнорировала меня и мою одноклассницу Полину, которая также на инвалидной коляске! Будто мы не ее ученики, а просто дети с улицы! Еще и на инвалидных колясках", — написал Артем.

Парень добавил, что о своем последнем звонке мечтал полгода, представлял, как мама со всеми его одноклассниками заводит в школу на последний урок, как ему надевают ленту выпускника.

Выпускник Белоцерковского опорного лицея-гимназии №20 Артём Батрак / Фото: из соцсетей

Выпускник рассказывает, что равнодушие классного руководителя его шокировало.

"Мне стало противно присутствовать на линейке! Моя мечта разбилась в один момент! Спасибо, родным что меня поддержали! Что не дали разрыдаться на линейке!", — подытожил парень.

ТСН.ua пытался получить комментарий руководства Белоцерковского опорного лицея-гимназии №20, однако ни один из телефонов, указанных на официальном сайте заведения, пока не отвечает.

Напомним, 12-летнего мальчика выгнали из школы из-за надписи на футболке.

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