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В Белой Церкви водитель Mazda на переходе совершила наезд на двоих детей: фото и подробности от полиции

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
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1003
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© Полиция Киевской области
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У семилетней девочки диагностировали закрытый перелом ноги, другой ребенок, такого же возраста, был доставлен в больницу, где по приезду родителей от госпитализации отказался.

В Белой Церкви на Киевщине водитель Mazda на переходе совершила наезд на двоих детей.

В аварии пострадали две семилетние девочки.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

"22 мая, по улице Сквирское шоссе, 45-летняя водитель Mazda совершила наезд на двоих детей, которые пересекали проезжую часть по пешеходному переходу", — говорится в сообщении.

В результате аварии у семилетней девочки диагностировали закрытый перелом ноги. Другой ребенок, такого же возраста, был доставлен в областную больницу. По приезду родителей девочка от госпитализации отказалась.

Напомним, в одном из общежитий Броваров в Киевской области нашли мертвым парня. Погибшему был 21 год. В полиции предполагают, что он мог покончить с собой.

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Дата публикации
Просмотры
1003
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