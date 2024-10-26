В Белой Церкви вандалы облили красной краской могилы воинов: видео

Инцидент произошел на Аллее Славы на Сухоярском кладбище.

На Аллее Славы на Сухоярском кладбище в городе Белая Церковь вандалы облили красной краской могилы воинов.

Об этом сообщил военный, полковник ВСУ, блогер Анатолий Штефан с позывным Штирлиц. Он обнародовал соответствующее видео.

"Город Белая Церковь, Сухой Яр. Ватные мраz@ты гораздо ближе, чем мы думаем. Надеюсь на реакцию правоохранительных органов", — написал Анатолий Штефан под видео.

В Белой Церкви вандалы облили красной краской могилы воинов

Напомним, в июне в Киеве женщина разгромила могилы защитников "Да Винчи", "Джуса" и Петриченко на Аскольдовой могиле.

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