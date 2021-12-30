В Белой Церкви в результате пожара в жилом доме погибли два человека: фото

В Белой Церкви в результате пожара в жилом доме погибли два человека: фото

Причина пожара устанавливается.

В городе Белая Церковь Киевской области в результате пожара в жилом доме погибли два человека.

Трагедия произошла в ночь на 30 декабря в частном жилом доме в Белой Церкови по ул. Левка Симиренко.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Киевской области.

К месту вызова направлены очередные караулы 3-й и 4-й Государственных пожарно-спасательных частей г. Белая Церковь.

Установлено, что горит частный жилой дом площадью 210 квадратных метров.

В ходе тушения спасатели обнаружили тела двух человек.

Пожар локализован в 04:09 и полностью ликвидирован в 05:39.

На тушение пожара привлечены три единицы пожарно-спасательной техники и 14 человек личного состава.

Причина пожара устанавливается.

Напомним, в Косовской районной больнице в Ивано-Франковской области, где принимают больных COVID-19, в одной из палат интенсивной терапии возник пожар. В результате трагедии три человека погибли. Они находились в реанимационной палате в тяжелом состоянии.

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