В Белой Церкви раздался взрыв в пятиэтажке – что известно (видео, фото)

В Киевской области произошел взрыв в жилом доме.
В Белой Церкви, Киевской области, 30 марта произошел взрыв в пятиэтажном жилом доме возле Первой гимназии по улице Ярослава Мудрого. Предварительная причина – утечка газа.
Об этом пишут местные паблики.
По словам очевидцев, информации о пострадавших пока не поступало
"Был слышен взрыв в пятиэтажке возле первой гимназии, после чего произошел пожар", – пишут паблики.
На месте взрыва работают спасатели.
Напомним, под Киевом произошло смертельное ДТП – водитель не справился с управлением и влетел в забор (фото).
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