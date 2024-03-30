В Белой Церкви раздался взрыв в пятиэтажке – что известно (видео, фото)

В Киевской области произошел взрыв в жилом доме.

В Белой Церкви, Киевской области, 30 марта произошел взрыв в пятиэтажном жилом доме возле Первой гимназии по улице Ярослава Мудрого. Предварительная причина – утечка газа.

Об этом пишут местные паблики.

По словам очевидцев, информации о пострадавших пока не поступало

"Был слышен взрыв в пятиэтажке возле первой гимназии, после чего произошел пожар", – пишут паблики.

В Белой Церкви произошел взрыв в пятиэтажном доме /Фото: Telegram

В Белой Церкви произошел взрыв в пятиэтажном доме /Фото: Telegram

В Белой Церкви произошел взрыв в пятиэтажном доме /Фото: Telegram

На месте взрыва работают спасатели.

Напомним, под Киевом произошло смертельное ДТП – водитель не справился с управлением и влетел в забор (фото).

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