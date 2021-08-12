В Белой Церкви полицейские устроили драку: их разняли товарищи

На видео один из полицейский чуть не задушил другого.
В Белой Церкви, как сообщают в соцсетях, полицейские устроили драку.
Об этом сообщает Perepichka News в Telegram.
На видео, которое распространили в Сети, силовики устроили драку рядом с авто, причем один правоохранителей чуть не задушил другого. Их коллегам пришлось их разнимать. Это удалось сделать только четырем силовикам. Что стало причиной драки — пока неизвестно.
"Куда звонить, когда полиция убивает полицию?", — интересуются в соцсетях. Когда именно произошел инцидент, не уточняется.
Заметим, что в феврале 2021 в центре Киева подрались бойцы Нацгвардии. Очевидцы утверждали, что бойцы Нацгвардии были пьяны. На кадрах двое нацгвардейцев толкнули на землю своего сослуживца и стали бить его ногами и руками.
Напомним, что в Заливе Одесской области полицейские применили спецсредства и жестоко избили людей. Драка произошла в палатке с продовольственными продуктами.
Добавим, ранее сообщалось, что в Одессе инспекторы патрульной полиции безосновательно избили дубинками и ногами мужчины. В начале 2019 инспекторы УПП во время ночного дежурства в одном из городских дворов обнаружили девушку и мужчину, которые ссорились между собой. По требованию полицейских предоставить документы, удостоверяющие личность, одессит ответил отказом. Между ним и патрульными начался конфликт.