В Белой Церкви полицейские устроили драку: их разняли товарищи

На видео один из полицейский чуть не задушил другого.

В Белой Церкви, как сообщают в соцсетях, полицейские устроили драку.

Об этом сообщает Perepichka News в Telegram.

На видео, которое распространили в Сети, силовики устроили драку рядом с авто, причем один правоохранителей чуть не задушил другого. Их коллегам пришлось их разнимать. Это удалось сделать только четырем силовикам. Что стало причиной драки — пока неизвестно.

"Куда звонить, когда полиция убивает полицию?", — интересуются в соцсетях. Когда именно произошел инцидент, не уточняется.

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Заметим, что в феврале 2021 в центре Киева подрались бойцы Нацгвардии. Очевидцы утверждали, что бойцы Нацгвардии были пьяны. На кадрах двое нацгвардейцев толкнули на землю своего сослуживца и стали бить его ногами и руками.

Напомним, что в Заливе Одесской области полицейские применили спецсредства и жестоко избили людей. Драка произошла в палатке с продовольственными продуктами.

Добавим, ранее сообщалось, что в Одессе инспекторы патрульной полиции безосновательно избили дубинками и ногами мужчины. В начале 2019 инспекторы УПП во время ночного дежурства в одном из городских дворов обнаружили девушку и мужчину, которые ссорились между собой. По требованию полицейских предоставить документы, удостоверяющие личность, одессит ответил отказом. Между ним и патрульными начался конфликт.

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