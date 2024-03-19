В Белой Церкви парень несколько раз ударил ножом свою бывшую 14-летнюю девушку

Как пишут местные паблики, инцидент произошел в развлекательном заведении на день рождения девушки.
В Белой Церкви Киевской области несовершеннолетний парень ударил ножом 14-летнюю девушку. Событие произошло 17 марта около 16 часов вблизи развлекательного заведения в центре города.
Об этом сообщает полиция Киевской области.
"Потерпевшей вызвали карету скорой помощи, после приезда которой ребенка госпитализировали в больницу. Сотрудники патрульной полиции Белой Церкви установили личность нападающего, которым оказался несовершеннолетний. Нападавшего задержали неподалеку от места совершения преступления и поместили в изолятор временного содержания до избрания", – рассказали правоохранители.
Следователи по факту нанесения умышленных тяжких телесных повреждений сообщили несовершеннолетнему о подозрении (ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины).
По данным местных пабликов, парень ударил ножом 5 раз свою бывшую девушку, ученицу 9-го класса. Инцидент произошел в развлекательном заведении на день рождения девушки.
Напомним, в Киеве пьяный водитель устроил тройное ДТП, в результате чего пострадали.
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