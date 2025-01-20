В Белой Церкви неизвестный сломал флаг Украины и бросил на землю: появилось видео

В Белой Церкви на Киевщине мужчина на территории Спасо-Преображенского собора сломал флаг Украины и бросил на землю. Его личность еще не установлена.

Об этом сообщила полиция Киевской области.

Правоохранители Белоцерковского управления полиции Киевщины устанавливают все обстоятельства, в том числе лицо, причастное к совершению уголовного правонарушения, и возможных свидетеей указанного события.

Место, где развевался сине-желтый флаг / Фото: из соцсетей

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"Во время мониторинга Сети интернет обнаружена информация о надругательстве над государственным символом возле одного из культовых сооружений. Правоохранители Белоцерковского управления полиции Киевщины устанавливают все обстоятельства, в том числе лицо, причастное к совершению уголовного правонарушения и возможных свидетелей указанного события", — говорится в сообщении.

Следователи, при процессуальном руководстве Белоцерковской окружной прокуратуры, по факту надругательства над государственным символом начали досудебное расследование (ч. 1 ст. 338 Уголовного кодекса Украины).

В Белой Церкви неизвестный сломал флаг Украины и бросил на землю

Напомним, в Киеве задержали мужчину, который пытался поджечь мемориал на Майдане.

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