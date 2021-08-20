В Белой Церкви девушка жарила еду на вечном огне: как ее наказали

Женщину обвинили в в осквернении братской могилы.
В Белой Церкви девушка, которая жарила еду на вечном огне, заключила соглашение с прокурором. Она признала себя виновной и согласилась на три года лишения свободы. Суд освободил осужденную от наказания и назначил один год испытательного срока.
Об этом говорится в решении Белоцерковского горрайонного суда Киевской области.
Как говорится в решении суда, женщина 11 мая 2020 поджарила еду на вечном огне около скульптуры "Падающий воин", которая посвящена советским и чехословацким воинам, погибшим при штурме г. Белая Церковь в январе 1944 года, у которой есть шесть братских захоронений. При этом прохожая сделала ей замечание, на которое она не отреагировала.
Женщину обвинили в в осквернении братской могилы и памятника, воздвигнутого в память тех, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны.
Подозреваемая заключила соглашение с прокурором и согласилась на три года лишения свободы с испытательным сроком один год.
Напомним, в Одессе компания взрослых с детьми устроила пикник у мемориала.