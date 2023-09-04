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В Белоцерковском районе Киевской области будут раздаваться взрывы: что известно

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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В Белоцерковском районе Киевской области будут раздаваться взрывы: что известно

Взрывные работы на Белоцерковщине / Фото: Киевская областная госадминистрация

Взрывные работы будут проводиться до 20:00.

В Киевской области в Белоцерковском районе пройдут взрывные работы 5 сентября на территории Ольшаницкого месторождения гранитов запланировано проведение взрывных работ.

Взрывные работы связаны с технологическими процессами.

Об этом сообщила Киевская областная военная администрация.

Работы будут проводиться до 20:00.

"Сохраняйте спокойствие и соблюдайте правила безопасности", - говорится в сообщении КОВА.

Напомним, в Киеве 4 сентября полиция снова получила сообщение о заминировании всех средних школ и колледжей.

Отметим, что 1 сентября в Киеве также поступило сообщение о якобы заминировании всех школ. После тщательной проверки эта информация не подтвердилась.

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Дата публикации
Просмотры
707
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