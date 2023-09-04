В Белоцерковском районе Киевской области будут раздаваться взрывы: что известно

Взрывные работы будут проводиться до 20:00.
В Киевской области в Белоцерковском районе пройдут взрывные работы 5 сентября на территории Ольшаницкого месторождения гранитов запланировано проведение взрывных работ.
Взрывные работы связаны с технологическими процессами.
Об этом сообщила Киевская областная военная администрация.
Работы будут проводиться до 20:00.
"Сохраняйте спокойствие и соблюдайте правила безопасности", - говорится в сообщении КОВА.
Напомним, в Киеве 4 сентября полиция снова получила сообщение о заминировании всех средних школ и колледжей.
Отметим, что 1 сентября в Киеве также поступило сообщение о якобы заминировании всех школ. После тщательной проверки эта информация не подтвердилась.
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