В Белоцерковском районе Киевской области будут раздаваться взрывы: что известно

Взрывные работы будут проводиться до 20:00.

В Киевской области в Белоцерковском районе пройдут взрывные работы 5 сентября на территории Ольшаницкого месторождения гранитов запланировано проведение взрывных работ.

Взрывные работы связаны с технологическими процессами.

Об этом сообщила Киевская областная военная администрация.

Работы будут проводиться до 20:00.

"Сохраняйте спокойствие и соблюдайте правила безопасности", - говорится в сообщении КОВА.

Напомним, в Киеве 4 сентября полиция снова получила сообщение о заминировании всех средних школ и колледжей.

Отметим, что 1 сентября в Киеве также поступило сообщение о якобы заминировании всех школ. После тщательной проверки эта информация не подтвердилась.