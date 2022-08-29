В Белоцерковском и Обуховском районах Киевщины будут слышны взрывы: в чем причина

Жителей Киевской области призывают сохранять спокойствие.
В Белоцерковском и Обуховском районах Киевщины будут слышны взрывы.
В Киевской областной военной администрации объяснили причину.
30 августа на Шамраевском месторождении гранитов в Сквирской громаде Белоцерковского района запланировано проведение технологических работ.
Они будут сопровождаться взрывами с целью разрыхления гранитов, пригодных для производства щебеночной продукции.
Также взрывные работы пройдут 30 августа с 11:00 до 16:00 на территории "Богуславского карьера" в Богуславской территориальной громаде Обуховского района.
"Просим с пониманием отнестись к ситуации и сохранять спокойствие", — подчеркнули в Киевской ОВА.
Напомним, в Украину идет значительное похолодание – температура воздуха в начале сентября снизится на 3-7°.
Читайте также: