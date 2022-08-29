В Белоцерковском и Обуховском районах Киевщины будут слышны взрывы: в чем причина

В Белоцерковском и Обуховском районах Киевщины будут слышны взрывы.

В Киевской областной военной администрации объяснили причину.

30 августа на Шамраевском месторождении гранитов в Сквирской громаде Белоцерковского района запланировано проведение технологических работ.

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Они будут сопровождаться взрывами с целью разрыхления гранитов, пригодных для производства щебеночной продукции.

Также взрывные работы пройдут 30 августа с 11:00 до 16:00 на территории "Богуславского карьера" в Богуславской территориальной громаде Обуховского района.

"Просим с пониманием отнестись к ситуации и сохранять спокойствие", — подчеркнули в Киевской ОВА.

Напомним, в Украину идет значительное похолодание – температура воздуха в начале сентября снизится на 3-7°.

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