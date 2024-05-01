В апреле в столице зафиксировали 13 температурных рекордов

Апрель 2024 года в Киеве стал одним из самых теплых за всю историю наблюдений, установив 13 температурных рекордов.

Апрель в Киеве показался теплым и влажным и установил ряд температурных рекордов.

Об этом сообщает метеостанция Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Среднемесячная температура воздуха апреля в столице составила 12,8°С, что на 2,8°С выше климатической нормы. Этот месяц стал третьим самым теплым за 144 года наблюдений.

Холоднее всего было 20 апреля, когда минимальная температура под утро снизилась до -0,2°С. Зато теплее всего было 2 апреля, когда максимальная температура повысилась до +26,9°С, установив температурный рекорд.

В первой декаде апреля, с 1 по 11 число, в Киеве было зафиксировано 13 температурных рекордов, что свидетельствует об аномальной погоде в этот период.

Кроме высоких температур, апрель также отличился значительным количеством осадков. На проспекте Науки выпало 78 мм осадков, что составляет около двух месячных норм или 186% от среднего количества осадков для этого месяца.

Напомним, завершающий месяц весны уже наступает, и можно точно сказать, что о длительных холодах украинцы забудут вплоть до осени. Ведь синоптики "Укргидрометцентра" уверяют: за более чем 100-летнюю историю метеонаблюдений май никогда не был холоднее апреля. Однако народные приметы говорят: если Пасха поздняя, то и настоящее тепло поздно наступает. В этом году праздник Воскресения Христова у православных христиан выпадает на 5 мая, позже не бывает. Какая погода на самом деле ждет нас в мае, выяснил ТСН.ua.

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