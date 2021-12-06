В Анталии умерла киевлянка: консульство Украины просит помочь в поисках родных

По неподтвержденным данным, женщину звали Виктория, 1983 года рождения, приехала из Киева, ранее жила в Адане, последние полтора года в Анталии.

В Анталии скончалась киевлянка.

Консульство Украины просит помочь в поисках родных.

Об этом сообщила турагент Татьяна Дубровская в Facebook.

По неподтвержденным данным, женщину звали Виктория, 1983 года рождения, приехала из Киева, ранее жила в Адане, последние полтора года в Анталии.

Турагент отметила, что женщина умерла 26 ноября, тело сейчас находится в морге. Документов у женщины не было.

"Консульство Украины в Анталии и полиция разыскивает родственников или людей, которые могли ее знать и помочь идентифицировать личность. В противном случае девушка будет похоронена как неизвестная. Просьба тем, кто ее знал сообщить об этом. Вы можете обратиться на горячую линию Консульства Украины +90554 169 96 60, позвонить в полицию или написать в лично мне", — попросила Татьяна Дубровская.

Фото із соцмереж

В комментариях под постом отмечается, что фото женщины были найдены у ее сожителя.

Напомним, под Киевом при загадочных обстоятельствах исчез мужчина. Родные ищут Ивана Любышкина уже два с половиной месяца. Его дети предполагают, что отец частично потерял память.

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