В аэропорту "Киев" пограничники завернули российскую модель: видео

Россиянка незаконно ездила в Крым.
В аэропорту " Киев " пограничники завернули русскую модель.
Гражданка РФ прибыла в аэропорт "Киев" авиарейсом из Варшавы.
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины и обнародовали соответствующее видео.
При оформлении и необходимых мер контроля пограничники установили, что россиянка неоднократно незаконно ездила на оккупированный полуостров.
Охранники границы выяснили, что россиянка 2000 года рождения, последний раз посещала ТОТ АР Крым в июле 2021 года, где участвовала в модельных съемках. Туда женщина попала авиасообщением из Москвы.
Как результат, иностранка получила отказ в пересечении украинской границы.
Кроме того, пограничники проставили российской модели запрет на въезд на три года и привлекли к админответственности по ст. 204.2. КУоАП "Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее".
Напомним, украинские пограничники запретили въезд в страну российской певице Марии Гусаровой – Mary Gu. У нее был концерт в Киеве. Причина решения – незаконное посещение временно оккупированного Россией Крыма.
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