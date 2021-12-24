В аэропорту "Киев" пограничники завернули российскую модель: видео

Россиянка незаконно ездила в Крым.

В аэропорту " Киев " пограничники завернули русскую модель.

Гражданка РФ прибыла в аэропорт "Киев" авиарейсом из Варшавы.

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Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины и обнародовали соответствующее видео.

При оформлении и необходимых мер контроля пограничники установили, что россиянка неоднократно незаконно ездила на оккупированный полуостров.

Охранники границы выяснили, что россиянка 2000 года рождения, последний раз посещала ТОТ АР Крым в июле 2021 года, где участвовала в модельных съемках. Туда женщина попала авиасообщением из Москвы.

Как результат, иностранка получила отказ в пересечении украинской границы.

Кроме того, пограничники проставили российской модели запрет на въезд на три года и привлекли к админответственности по ст. 204.2. КУоАП "Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее".

Напомним, украинские пограничники запретили въезд в страну российской певице Марии Гусаровой – Mary Gu. У нее был концерт в Киеве. Причина решения – незаконное посещение временно оккупированного Россией Крыма.

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