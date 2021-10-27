В аэропорту "Борисполь" задержали мужчину по подозрению в похищении человека и завладении криптовалютой на $2,5 млн

В аэропорту "Борисполь" задержали мужчину по подозрению в похищении человека и завладении криптовалютой на $2,5 млн

Меры по установлению местонахождение его сообщника продолжаются.

В аэропорту "Борисполь" задержали мужчину по подозрению в похищении человека и завладении криптовалютой на $2,5 млн.

Одного из участников преступной группы оперативники Департамента стратегических расследований задержали, как только он вернулся из-за границы, где скрывался от органов досудебного расследования.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции.

Событие произошло в апреле 2021 года в Киеве. Тогда двое неизвестных силой затащили мужчину в автомобиль. По результатам оперативных мероприятий сотрудники Департамента стратегических расследований и Главного следственного управления Нацполиции установили лиц, причастных к этому преступлению. Как выяснилось, жители Полтавской области, чтобы завладеть криптовалютой потерпевшего, занимающегося обменом электронных средств, решили его похитить. Сначала они вывезли его в одну из деревень Киевской области и содержали в арендованном доме.

Угрожая физической расправой, фигуранты получили доступ к электронным кошелькам потерпевшего и завладели криптовалютой на сумму $2,5 млн. В дальнейшем мужчину вывезли в Полтавскую область, где оставили в лесу, отобрав его вещи и деньги.

В связи с укрывательством злоумышленников от органов досудебного расследования их объявили в розыск. Кроме того, в рамках производства следователи, чтобы помешать злоумышленникам, проводить какие-либо операции с электронными деньгами потерпевшего, заблокировали счета, к которым разыскиваемые получили доступ.

Также полицейским удалось вернуть часть незаконно вырученных фигурантами средств.

"25 октября оперативники Департамента стратегических расследований Нацполиции совместно с сотрудниками Государственной пограничной службы Украины задержали одного из участников преступной группы в аэропорту "Борисполь" сразу после его прилета в Украину. Мероприятия по установлению местонахождение его сообщника продолжаются", — говорится в сообщении полиции.

Задержанному инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных сразу несколькими статьями Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека);

ч. 2 ст. 189 (вымогательство);

ч. 4 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Вчера, 26 октября, подозреваемому суд избрал меру пресечения — содержание под стражей без каких-либо альтернатив.

За совершенное может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Офис Генерального прокурора.

Напомним, что полицейские выясняют обстоятельства смерти участника АТО на Осокорках в Киеве.

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