В аэропорту Борисполь в самолете сообщением Тбилиси-Киев искали взрывчатку: фото

Аэропорт работу не прекращал, продолжает работать в штатном режиме.

В аэропорту "Борисполь" в самолете сообщением Тбилиси-Киев искали взрывчатку.

8 июня около 15 часов в дежурную часть Бориспольского районного управления полиции поступило сообщение от диспетчера аэропорта "Борисполь" о том, что неизвестный позвонила и сообщила о взрывчатке на борту самолета.

Об этом сообщает Полиция Киевской области.

Получив информацию на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Бориспольского районного управления полиции и соответствующие службы.

Самолет сообщением "Тбилиси — Киев" совершил посадку в 15:09 и стал на стоянку. На борту самолета находилось 119 пассажиров и шесть членов экипажа.

Кинологической службой международного аэропорта "Борисполь" с помощью автомобиля с рентген-телевизионной установкой совместно с взрывотехнической службой Главного управления полиции в Киевской области и сотрудниками полиции отделения полиции №1 Бориспольского РУП был проведен осмотр судна, пассажиров и их вещей.

Проведенными мероприятиями любых запрещенных вещей или взрывчатки обнаружено не было. Аэропорт "Борисполь" свою работу не прекращал, продолжает работать в штатном режиме.

Сейчас следователями Бориспольского РУП проводится досудебное расследование по признакам ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.

Полицейские устанавливают личность злоумышленника.

Напомним, жительница Хмельницкой области по телефону заминировала один из столичных судов. Теперь ей грозит два года тюрьмы.

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