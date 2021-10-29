В аэропорту "Борисполь" у 11 человек обнаружены поддельные документы о вакцинации

В аэропорту "Борисполь" у 11 человек обнаружены поддельные документы о вакцинации

Полиция Киевской области открыла уголовные производства по подделке, а также использованию поддельных документов.

‚ Прошедшие сутки, 28 октября, на территории аэропорта "Борисполь" у 11 человек правоохранители обнаружили документы о вакцинации с признаками подделки.



Все они прилетели в Украину из других государств.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Полиция Киевской области открыла уголовные производства по ст. 358 УК Украины о подделке, а также использовании поддельных документов. По каждому из фактов будет проведена проверка и предоставлена ​​соответствующая правовая квалификация.

Напомним, дела о поддельных "ковид"-сертификатах отныне на личном контроле Офиса генпрокурора. Наказывать обещают и тех, кто ими торгует, и тех, кто покупает фальшивые документы. Тем временем мировое сообщество помогает Украине с оборудованием и вакциной.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua

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