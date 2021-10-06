Из-за карантина все комнаты для курения в аэропорту были закрыты.
В аэропорту "Борисполь" сняли важное карантинное ограничение.
Комнаты для курения вновь открыты.
Об этом пишет сайт "Сегодня".
Ранее из-за карантина все комнаты для курения в аэропорту были закрыты и на это жаловалось много путешественников. Под запретом были даже электронные сигареты.
Курильщики сетовали из-за такого запрета, мол, во многих аэропортах других стан таких жестких мер не применяли.
Сейчас, как сообщили в пресс-служба аэропорта "Борисполь", все комнаты для курения возобновили свою работу.
Список мест в аэропорту, где разрешено курить:
- Эстакада, вход в терминал D. Благоустроенные места для курения на эстакаде с обеих сторон терминала.
- Привокзальная площадь — место встречи прилетевших пассажиров. По обе стороны терминала оборудованы места для курения.
- Летняя терраса бизнес-зала для пассажиров рейсов международного направления (терминал D, четвертый этаж).
- Комнаты для курения, расположенные в режимной зоне.
Напомним, в аэропорт "Борисполь" 6 октября доехать будет сложнее, поэтому следует заранее планировать свой маршрут.