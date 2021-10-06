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В аэропорту "Борисполь" сняли важное карантинное ограничение

В аэропорту "Борисполь" сняли важное карантинное ограничение

Associated Press

Из-за карантина все комнаты для курения в аэропорту были закрыты.

В аэропорту "Борисполь" сняли важное карантинное ограничение.

Комнаты для курения вновь открыты.

Об этом пишет сайт "Сегодня".

Ранее из-за карантина все комнаты для курения в аэропорту были закрыты и на это жаловалось много путешественников. Под запретом были даже электронные сигареты.

Курильщики сетовали из-за такого запрета, мол, во многих аэропортах других стан таких жестких мер не применяли.

Сейчас, как сообщили в пресс-служба аэропорта "Борисполь", все комнаты для курения возобновили свою работу.

Список мест в аэропорту, где разрешено курить:

  • Эстакада, вход в терминал D. Благоустроенные места для курения на эстакаде с обеих сторон терминала.
  • Привокзальная площадь — место встречи прилетевших пассажиров. По обе стороны терминала оборудованы места для курения.
  • Летняя терраса бизнес-зала для пассажиров рейсов международного направления (терминал D, четвертый этаж).
  • Комнаты для курения, расположенные в режимной зоне.

Напомним, в аэропорт "Борисполь" 6 октября доехать будет сложнее, поэтому следует заранее планировать свой маршрут.

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