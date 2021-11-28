В аэропорту "Борисполь" пограничники обнаружили сразу пять поддельных паспортов

Поддельные паспорта граждане Армении приобрели у неизвестного в Украине $10 тысяч.
В пункте пропуска "Борисполь" пограничники обнаружили пятерых граждан Армении, которые предоставили для проверки загранпаспорта граждан Украины, которые содержали признаки частичной подделки, а именно замену страницы с учредительными данными.
Это произошло в субботу по результатам анализа и оценки рисков во время повторной проверки пассажиров авиарейса "Киев — Барселона".
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
По результатам опроса пограничники установили, что трое взрослых и двое детей пересекали государственную границу на выезд из Украины по действительным загранпаспортам Армении на рейс "Киев – Тбилиси", а после пребывания в зале ожидания выбрали другой рейс, на который попытались сесть уже с другими паспортными документами.
Поддельные паспорта армяне приобрели у неизвестного в Украине 10 тыс. долларов США.
Пограничники привлекли нарушителей к административной ответственности и запретили въезд в Украину на три года.
Напомним, на Закарпатье задержали дельца, который незаконно переправлял иностранцев через украинскую границу и снабжал их поддельными паспортами для проживания в Евросоюзе.
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