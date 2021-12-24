В аэропорту "Борисполь" пограничники обнаружили и выдворили российскую актрису, летавшую в оккупированный Крым: видео

В аэропорту "Борисполь" пограничники обнаружили и выдворили российскую актрису, летавшую в оккупированный Крым: видео

Осенью 2017 года женщина посещала Крым с целью съемок в сериале "Улетный экипаж" для телеканала СТС.

В аэропорту "Борисполь" пограничники обнаружили и выдворили российскую актрису, летавшую в оккупированный Крым.

Россиянка прилетела рейсом из Абу-Даби.

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Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины и обнародовали соответствующее видео.

Охранники границы выяснили, что осенью 2017 года женщина посещала АР Крым с целью съемок в сериале "Улетный экипаж" для телеканала СТС.

Чтобы попасть на временно оккупированную территорию АР Крым, гражданка РФ воспользовалась авиасообщением "Санкт-Петербург – Симферополь".

Учитывая все обстоятельства, пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" отказали гражданке РФ в пропуске через государственную границу и запретили въезд в Украину сроком на три года.

Напомним, в аэропорту "Киев" пограничники завернули российскую модель. Гражданка РФ прибыла в аэропорт "Киев" авиарейсом из Варшавы.

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