В аэропорту "Борисполь" пограничники обнаружили и выдворили российскую актрису, летавшую в оккупированный Крым: видео

Осенью 2017 года женщина посещала Крым с целью съемок в сериале "Улетный экипаж" для телеканала СТС.
В аэропорту "Борисполь" пограничники обнаружили и выдворили российскую актрису, летавшую в оккупированный Крым.
Россиянка прилетела рейсом из Абу-Даби.
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины и обнародовали соответствующее видео.
Охранники границы выяснили, что осенью 2017 года женщина посещала АР Крым с целью съемок в сериале "Улетный экипаж" для телеканала СТС.
Чтобы попасть на временно оккупированную территорию АР Крым, гражданка РФ воспользовалась авиасообщением "Санкт-Петербург – Симферополь".
Учитывая все обстоятельства, пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" отказали гражданке РФ в пропуске через государственную границу и запретили въезд в Украину сроком на три года.
Напомним, в аэропорту "Киев" пограничники завернули российскую модель. Гражданка РФ прибыла в аэропорт "Киев" авиарейсом из Варшавы.
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