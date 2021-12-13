В аэропорту "Борисполь" у пассажиров обнаружили более 30 фальшивых COVID-сертификатов

В аэропорту "Борисполь" у пассажиров обнаружили более 30 фальшивых COVID-сертификатов

По каждому из фактов будет проведена проверка и присвоена соответствующая правовая квалификация.

В аэропорту Борисполь у пассажиров обнаружили более 30 фальшивых COVID-сертификатов.

В период с 8 по 12 декабря на территории аэропорта 34 человека предъявили документы о вакцинации против коронавируса с признаками подделки.

Об этом сообщает полиция в Киевской области.

Полиция открыла уголовные производства по ст. 358 Уголовного кодекса Украины о подделке, а также использовании поддельных документов.

По каждому из фактов будет проведена проверка и присвоена соответствующая правовая квалификация.

Напомним, в Днепропетровской области был оглашен приговор жителю Кривого Рога. Он проведет 25 месяцев за решеткой за подделку сертификатов о вакцинации.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua

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