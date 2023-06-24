В многоэтажке в Киеве в результате удара РФ погибли два человека

Появилось уточнение информации о последствиях попадания обломков ракеты в 25-этажное здание в Соломенском районе Киева в ночь на 24 июня.

Об этом пишет КМВА в социальных сетях.

"Сейчас обнаружены двое погибших. Пострадавших – 8 человек. Двое госпитализированы, остальным медицинская помощь оказывалась на месте. Повреждено около 40 автомобилей, припаркованных на стоянке. Данные оперативной сводки уточняются", — сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

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Напомним, что ранее сообщалось, что в воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено и уничтожено более 20 ракет.

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