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В многоэтажке в Киеве в результате удара РФ погибли два человека

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
4466
Время на прочтение
1 мин
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В многоэтажке в Киеве в результате удара РФ погибли два человека

Увеличилось количество погибших в Киеве / Фото: Facebook / Патрульна поліція Києва

Стали известны последствия ночной воздушной атаки на столицу Украины.

Появилось уточнение информации о последствиях попадания обломков ракеты в 25-этажное здание в Соломенском районе Киева в ночь на 24 июня.

Об этом пишет КМВА в социальных сетях.

"Сейчас обнаружены двое погибших. Пострадавших – 8 человек. Двое госпитализированы, остальным медицинская помощь оказывалась на месте. Повреждено около 40 автомобилей, припаркованных на стоянке. Данные оперативной сводки уточняются", — сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

Напомним, что ранее сообщалось, что в воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено и уничтожено более 20 ракет.

Ранее мы писали о ракетной опасности для Украины.

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Дата публикации
Просмотры
4466
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