Ужесточение мер безопасности в Киеве: в КГГА объяснили, с чем это связано

Власти Киева приняли решение об усилении мер безопасности в столице.

Об этом в комментарии "Киев24" сообщил заместитель директора по оборонным вопросам в Департаменте муниципальной безопасности КГГА Михаил Щербина и объяснил, с чем связано такое решение.

"Вы сами видите, что с информационных каналов сейчас нагнетается обстановка истерии со стороны Российской Федерации. Начаты массированные удары по энергетической структуре. Сегодня и вчера применялись управляемые авиационные бомбы по Харькову, по Сумам. В своих передачах российские пропагандисты заявляют о том, что уже нет в Киеве, ни в Харькове не осталось людей.Что можно уже уничтожать "мать городов русских". То есть прямые угрозы нанесения массированных ударов, в том числе и по столице. Поэтому я уверен, что в этой обстановке крайне необходимо принять меры, которые могут защитить и граждан-жителей Киева, и каждый лично должен к этому готовиться", – отметил городской чиновник.

Также читайте Угроза проникновения ДРГ в Киев и увеличение атак: в столице усилят меры безопасности

По словам Щербины, речь идет об ограничении массовых скоплений людей и, возможно, каких-то массовых мероприятий.

"Потому что прилет ракет типа "Циркон" из Крыма занимает 2-3 минуты. Вы видели, как это было на этой неделе, что объявление тревоги практически совпадало со взрывами в городе. Поэтому нужно заранее продумать все меры", – подытожил он.

Напомним, Совет обороны Киева во время заседания 28 марта принял ряд решений по обеспечению безопасности в столице. Причиной стали угроза проникновения вражеских ВРГ в город и угрозы России усилить ракетные атаки на гражданские объекты.

Читайте также: