Ужесточение карантина в Киеве: что запрещено с 1 ноября

Столица вводит строгие ограничения, поскольку нет других вариантов преодолеть стремительное распространение коронавируса.

В Киеве с 1 ноября усилят карантинные ограничения из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время срочного онлайн-брифинга.

Только с отрицательным ПЦР-тестом или COVID-сертификатом можно будет работать и посещать:

заведения питания

отели

заведения и учреждения социальной защиты

спортзалы и фитнес-центры

ЦНАПы, Управления труда и соцзащиты, Управления пенсионного фонда

Проводить массовые мероприятия и посещать торгово-развлекательные центры также смогут горожане только с отрицательным ПЦР-тестом или COVID-сертификатом.

Дети и подростки смогут посещать ТРЦ только с родителями, которые привиты или имеют отрицательный ПЦР-тест.



Столичные школьники с понедельника за парты не возвращаются. После каникул, с 1 ноября, учебный процесс возобновится в дистанционном режиме. Это касается всех учащихся: с 1 по 11 класс. В таком режиме школы будут работать до улучшения эпидемиологической ситуации в городе. Такое решение город принял после консультаций с Министерством образования и Министерством здравоохранения.

Что касается садиков, то они продолжат работать, но соблюдая правила "красной зоны". При вакцинации 100% персонала заведений.

"Общественный транспорт закрывать мы не собираемся. Он будет работать. Но. Ездить в нем должны пассажиры, имеющие сертификат о вакцинации или отрицательном ПЦР-тесте. Проверять эти документы будут не на входе в транспорт. А выборочно — специальные группы правоохранителей", — отметил Кличко.



По словам мэра, Киев вводит эти строгие ограничения, поскольку нет других вариантов. Это делается для того, чтобы сохранить здоровье и жизнь людей. Чтобы не допустить коллапс медицинской системы, которая может не выдержать такого наплыва больных.



"Поэтому я еще раз обращаюсь ко всем: вакцинируйтесь! Защитите себя и своих близких", — подытожил мэр Киева.

Напомним, количество случаев коронавируса в Киеве и области ежедневно растет. Врачи бьют тревогу, мол, такого тяжелого и стремительного течения болезни еще не видели, призывают вакцинироваться и говорят о необходимости введения локдауна.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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