Уже стояла на подоконнике: в Киевской области маленькая девочка пыталась спуститься на улицу по канату (фото, видео)

Спасатели сняли малышку с подоконника, чтобы она снова не вылезла из квартиры в окно.

В Борисполе на Киевщине девочка около пяти лет хотела слезть по канату во двор со второго этажа. Малышка уже стояла на подоконнике.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Киевской области.

На место происшествия направили дежурный караул 23-й Государственной пожарно-спасательной части Борисполя. Спасатели установили, что местные жители не позволили малышке слезть и настояли на том, чтобы она вернулась в квартиру.

Спасатели передали маленькую озорницу полицейским

Спасатели сняли малышку с подоконника, чтобы она снова не вылезла из квартиры в окно. Они спустили маленькую озорницу и передали работникам полиции.

Спасатели просят уделять внимание и время воспитанию детей, ведь не все приключения маленьких исследователей заканчиваются так радужно как это.

Напомним, в детском лагере под Киевом во время купания утонул 10-летний мальчик. Водолазы обнаружили тело ребенка на дне озера.

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