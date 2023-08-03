Уже стояла на подоконнике: в Киевской области маленькая девочка пыталась спуститься на улицу по канату (фото, видео)

Спасатели сняли малышку с подоконника, чтобы она снова не вылезла из квартиры в окно.
В Борисполе на Киевщине девочка около пяти лет хотела слезть по канату во двор со второго этажа. Малышка уже стояла на подоконнике.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Киевской области.
На место происшествия направили дежурный караул 23-й Государственной пожарно-спасательной части Борисполя. Спасатели установили, что местные жители не позволили малышке слезть и настояли на том, чтобы она вернулась в квартиру.
Спасатели сняли малышку с подоконника, чтобы она снова не вылезла из квартиры в окно. Они спустили маленькую озорницу и передали работникам полиции.
Спасатели просят уделять внимание и время воспитанию детей, ведь не все приключения маленьких исследователей заканчиваются так радужно как это.
Напомним, в детском лагере под Киевом во время купания утонул 10-летний мальчик. Водолазы обнаружили тело ребенка на дне озера.
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