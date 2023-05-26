Уже стоял на ограждении: в Киеве 18-летний парень поссорился с родителями и хотел прыгнуть с моста Кличко

В течение 40 минут представители Муниципальной охраны вели беседу с парнем и, дождавшись подходящего момента, сняли его с ограды.

В Киеве 18-летний парень поссорился с родителями и хотел прыгнуть со стеклянного моста Кличко.

Об этом сообщает Департамент муниципальной безопасности КГГА.

"26 мая около 6 часов утра за помощью к сотрудникам "Муниципальной охраны" обратились работники коммунального предприятия и сообщили, что на ограждении "Пешеходно-велосипедного моста через Владимирский спуск" стоит человек. За считанные минуты "муниципалы" прибыли на место происшествия и увидели молодого человека. Подойдя ближе, охранники представились и с осторожностью завели с юношей разговор. Тот признался, что хочет покончить с собой. В течение 40 минут охранники вели беседу с парнем. Дождавшись подходящего момента, юношу сняли с забора", - говорится в сообщении.

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Чтобы парень не причинил себе вреда, "муниципалы" были рядом до приезда полиции.

Оправившись, 18-летний парень рассказал, что причиной его действий стала ссора с родителями.

Напомним, в Киеве 32-летний мужчина пытался выпрыгнуть с балкона 16 этажей.

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