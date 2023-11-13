Уже становится на лапы: как чувствует себя Тигрюля, пострадавшая при обстреле Киевщины (видео)

Нельзя сказать, что тигрицы гораздо лучше, но она встает, отметили в Центре спасения диких животных.

Тигрица, пострадавшая во время ракетных обстрелов Киевщины, начала подниматься на лапы.

Об этом сообщили в Центре спасения диких животных на Киевщине 13 ноября.

Руководитель Центра Наталья Попова рассказала, что сейчас состояние Тигрюли улучшилось. Она начала понемногу подниматься.

“Нельзя сказать, что ей намного лучше, но она встает. Это дает надежду, что очень серьезных повреждений у нее нет. Но остался болевой синдром, поэтому мы даем противовоспалительную терапию, обезболивающие”, – рассказала Попова.

Безгранично благодарны за вашу поддержку! Тигрюля ценит каждого, кто переживает за нее и принимает участие донатами, позволяющими восстановить состояние ее здоровья. В видео глава Центра Наталья Попова рассказывает о состоянии Тигрюли сейчас. Напоминаем, Тигрюля пострадала травмировавшись в решетку вольера во время очередной атаки России на Киевщину 11.11.23г. Поддержите Центр спасения по ссылке: https://campsite.bio/helpwildanimalsua Только благодаря вашим донатам пострадавшие животные имеют шанс на выздоровление и достойную жизнь! Ваши донаты спасают жизнь животных! Опубликован Центр спасения диких животных Понедельник, 13 ноября 2023 г.

Напомним, в результате удара россиян по Киевщине 11 ноября в Центре спасения диких животных сильно пострадала тигрица по кличке Тигрюля. Она от шока ударилась о решетку вольера, упала и не могла подняться.

Справка: "Центр спасения диких животных" с 2018 года оказывает неотложную помощь львам, тиграм, медведям, оленям, лисицам и другим диким животным, пострадавшим от человеческой халатности и жестокости. Приют расположен недалеко от Киева, в Бориспольском районе. Там проводят реабилитацию пострадавших животных. После этого они возвращаются в дикую природу или им находят постоянный дом.

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