Уже сидел за парапетом: в Киеве патрульные спасли мужчину, пытавшегося прыгнуть с моста (видео)

В Киеве патрульные спасли мужчину, который хотел покончить с собой.

Правоохранители успели схватить беднягу, когда тот пытался прыгнуть с моста.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева.

Сейчас мужчине ничего не угрожает.

“На днях взволнованные очевидцы обратились к полицейским и сообщили о человеке, который сидит за парапетом моста и намерен прыгнуть. Инспекторы сразу же бросились на указанное место. Им удалось подобрать нужные слова, чтобы приблизиться к мужчине и схватить его за руки", – рассказали в пресс-службе.

Кроме того, на помощь патрульным пришли их коллеги и совместными усилиями они быстро вытащили гражданина из-за поручней в безопасное место. Мужчину госпитализировали в медицинское учреждение.

Киевские патрульные помешали мужчине сделать роковой шаг На днях взволнованные очевидцы обратились к полицейским и сообщили о человеке, который сидит за парапетом моста и намерен прыгнуть. Инспекторы Александр Дзима и Владислав Давыденко сразу устремились на указанное место. Им удалось подобрать нужные слова, чтобы приблизиться к мужчине и схватить его за руки. В этот момент инспекторам на помощь пришли коллеги — патрульные Виталий Росовский, Вадим Постолюк, Юлия Соколова-Хохля. Совместными усилиями они быстро вытащили гражданина через поручни в безопасное место. Блюстители порядка вызвали на место бригаду медиков, которые госпитализировали отчаянно. Спасибо коллегам за слаженные и решительные действия! Хотите стать такими, как они? Присоединяйся к рядам патрульной полиции! Заполняйте анкету — https://anketa.patrolpolice.gov.ua/index.php?r=newcabinet/register #ПорядокЦеТы #патрульная полиция @Kyivpatrol #Kyivpatrol Опубликована Патрульная полиция Киева Четверг, 12 января 2023 г.

Напомним, в Киеве 16-летний парень выпал из окна квартиры на 20 этаже.

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