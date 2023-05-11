Ужасное убийство в Киеве: мужчина закрылся в комнате с женщиной и издевался, пока она не умерла (фото)

Мужчина нанес женщине более 25 ударов ножом и пытался покончить с собой.

В Киеве мужчина закрылся в квартире женщину и нанес ей многочисленные ножевые ранения. В результате чего 47-летняя киевлянка скончалась на месте.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Как отмечается, женщина успела позвонить матери и попросить о помощи. На место происшествия выехали правоохранители, которые сломали дверь и нашли тело женщины.

По данным начальника криминальной полиции Дениса Телятника, на кухне дома преступник и его жертва употребляли спиртные напитки. Во время застолья выяснилась ссора, во время которой мужчина нанес женщине ранение ножом. Женщина пыталась скрыться в спальне, однако нападавший не остановился и нанес ей более 25 ранений.

После нападения преступник пытался совершить самоубийство и порезал себе шею. В настоящее время он находится в больнице. Криминалисты изъяли из квартиры нож и другие вещественные доказательства совершенного преступления.

По согласованию с Деснянской окружной прокуратурой, следователи Деснянского управления полиции сообщили о подозрении 54-летнему киевлянину в совершении преступления, предусмотренном частью первой статьи 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 15 лет.

Напомним, что в Киеве правоохранители спасли мужчину, который случайно упал в озеро и не мог самостоятельно выбраться.

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